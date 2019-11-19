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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Красноярские власти рассказали о ситуации с загрязнением реки Сисим после прорыва дамбы

Министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин сообщил, что "ситуация стабилизируется, поскольку водоем самоочищающийся, и он восстановится"
На месте прорыва дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино, 19 октября 2019 года Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС
Описание
На месте прорыва дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино, 19 октября 2019 года
© Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ситуация с загрязнением реки Сисим в Красноярском крае, где в октябре произошел порыв дамбы золотопромышленного предприятия, стабилизируется. Об этом сообщил журналистам во вторник министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин.

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Прорыв дамб на прииске золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе произошел 19 октября. Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим. По данным ведомства, в реке было обнаружено превышение концентрации вредных веществ.

"Уголовное дело по загрязнению водного источника сейчас есть. Росприроднадзор проводит мониторинг ситуации (на реке) ежедневно. Ситуация стабилизируется, поскольку водоем самоочищающийся, и он восстановится", - сказал Корчашкин.

При прорыве дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Арестованы на два месяца трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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