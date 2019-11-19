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"Россети Сибирь" прогнозирует рост количества электромобилей в восемь раз к 2023 году

В компании предполагают, что в регионах ее присутствия по итогам 2022 года появится до 4,5 тыс. электромобилей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "МРСК Сибири" ("Россети Сибирь", входит в группу "Россети") прогнозирует увеличение количества электромобилей в регионах присутствия по итогам 2022 года в восемь раз, до 4,5 тыс. штук по сравнению с 566 шт. в 2019 году. Это следует из презентации компании.

В будущем парк электромобилей может превысить 20 тыс. штук.

Компания намерена развивать услуги, связанные с эксплуатацией электромобилей, включая развитие сети зарядных станций, обслуживание аккумуляторных батарей.

"Россети Сибирь" также могут принять участие в создании инфраструктуры городского электротранспорта совместно с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Компания "Россети Сибирь" осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.

Компания обслуживает 1,8 тыс. подстанций. Протяженность воздушных линий - 239,8 тыс. км, а кабельных - 8,1 тыс. км. Численность сотрудников - 20,4 тыс. человек. Население на обслуживаемой территории - 12,6 млн человек.

Теги
Россия
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