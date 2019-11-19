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Два подростка пропали из детдома в Томской области

16 ноября они покинули Центр помощи детям без попечения родителей "Родник" в Зырянском районе

ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Два мальчика 15 и 16 лет пропали из Центра помощи детям без попечения родителей "Родник" в Зырянском районе Томской области, подростки объявлены в розыск. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Томской области разыскивается несовершеннолетний 2003 года рождения, который 16 ноября в 17:00 самовольно покинул ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Родник" <…> и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Тогда же пропал еще один воспитанник детдома 2004 года рождения. Обоим подросткам на вид 16-17 лет, рост порядка 170 сантиметров. Тех, кто обладает информацией о местоположении мальчиков, СК просит позвонить по телефону: 8-913-811-49-30.

Теги
РоссияТомская область
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