Горняков эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за сбоя в системе вентиляции

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Экстренная эвакуация горняков из забоя проводится на шахте "Разрез "Инской" в Кузбассе, где произошел сбой в системе вентиляции. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.

"На шахте "Разрез "Инской" произошло отключение главного вентилятора, 58 человек выводятся на поверхность, на место выехали два отделение горноспасателей", - сказал собеседник агентства.

Работа шахты временно приостановлена. Причиной происшествия стало несанкционированное отключение электроэнергии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента угольной промышленности региона.

"На разрезе "Инской" сегодня произошло несанкционированное отключение электроэнергии, в результате остановился вентилятор главного проветривания. Согласно плану ликвидации аварии, 58 человек из шахты выводят на поверхность, пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена, при возобновлении подачи электроэнергии и проветривания шахта продолжит работу", - сказали в департаменте.

В пресс-службе регионального управления МЧС России ТАСС сообщили, что на месте работают два отделения горноспасателей.

Шахта "Разрез Инской" расположена в Беловском районе Кемеровской области. Предприятие построено на участке недр закрытой в 1998 году из-за пожара шахты "Сигнал". Новое производство было введено в эксплуатацию в 2011 году.