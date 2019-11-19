Девочка-подросток, сбежавшая из детдома в Томске, вернулась спустя две недели

ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Девочка-подросток, которая 4 ноября ушла из детдома № 4 в Томске и пропала, сама вернулась, сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального Следственного комитета.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской области прекращен розыск несовершеннолетней <…> в связи с возвращением в детский дом", - говорится в сообщении. Состояние здоровья девочки оценивается как нормальное.

Ранее сотрудники управления СК по Томской области объявили в розыск воспитанницу детдома 2002 года рождения, которая 4 ноября ушла гулять и не вернулась.