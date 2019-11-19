В Омской области поставят электрокотел в дом, где нет отопления после закрытия котельной

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области намерены установить общедомовой электрический котел в многоквартирном жилом доме в селе Новотроицкое Омского района Омской области, который из-за закрытия котельной остался в 20-градусные морозы без отопления. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минэнерго.

Жилой дом на 28 квартир остался без отопления из-за решения администрации Омского района закрыть нерентабельную котельную. В качестве альтернативы район предложил жильцам отапливаться бытовыми обогревателями. Но жильцы отказались их использовать, так как внутридомовая сеть не рассчитана на такую нагрузку, что грозило пожаром.

Большая часть жильцов разъехалась по друзьями и родственникам, оставшимся четырем семьям планируется предоставить временное жилье. "Наиболее возможным вариантом будет установка общедомового электрического котла. Оборудование планируется приобрести за счет областного бюджета. <…> На территории поселения будет введен режим повышенной готовности. Также будет проработан вопрос обеспечения семей, проживающих в доме, временным жильем до момента обеспечения дома теплоснабжением", - сказал представитель Минэнерго.

По его словам, в Омский филиал компании "Россети Сибирь" будет направлен запрос на предоставление технический условий на подключение электрокотла. "Еще один вариант - установка индивидуальных электрических котлов, которые готов предоставить в пользование жильцам Омский район. Но этот вариант потребует больше времени и сил, так как необходимо переоборудование внутридомовые сети (электрические и сети отопления)", - отметили в пресс-службе. Сроки установки котла не уточняются.

В доме из 28 квартир изначально было заселено только 18. После наступления холодов 14 семей вынуждены были съехать к родственникам или друзьям. Еще четыре семьи остаются в доме без отопления. Сейчас в селе Новотроицкое - минус 25 градусов. Холода продержатся до вечера 22 ноября, когда температура повысится до минус 12-13 градусов.