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Томские власти закрыли потребность школ искусств в духовых инструментах за счет нацпроекта

Также в регионе потратили 8 млн рублей на покупку 23 фортепиано для школ искусств

ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Томской области в 2019 году направили 40 млн рублей, полученных в рамках национального проекта "Культура", на приобретение для школ искусств региона 14 комплектов духовых инструментов. Это позволило полностью закрыть потребность музыкальных школ и училищ области в таких инструментах, сообщил ТАСС глава областного департамента по культуре и туризму Павел Волк.

Массовые закупки инструментов в школы искусств региона не проводили больше 30 лет и острую потребность во всех видах инструментов испытывали все 30 музыкальных школ региона.

"Четырнадцать комплектов духовых инструментов (приобрели в 2019 году) - порядка 40 млн рублей потратили. Комплект инструментов стоит около 3 млн рублей. Духовых мы 14 комплектов получили, и пока больше завозить не будем. В таком дорогостоящем варианте проблему духовых закрыли", - сказал Волк.

Он уточнил, что еще 8 млн рублей в этом году были потрачены на приобретение 23 фортепиано для школ искусств региона, однако здесь проблема стоит все еще остро. "Самый востребованный инструмент у нас фортепиано, потому что пианистов много, и фортепиано используют при обучении в классах любых инструментов", - отметил Волк.

Глава департамента добавил, что рассчитывают полностью закрыть потребности школ искусств в остальных инструментах до 2024 года, получив транши в 2020, 2022 и 2024 годах. Также в этом году регион получил по нацпроекту 40 млн рублей на создание шести модульных библиотек, оснащенных современной техникой и еще 37 млн - на капитальный ремонт Дома культуры в поселке Самусь. Объем финансирования следующего года станет известен в середине декабря.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации майского указа президента. Состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). Томской области на реализацию нацпроекта "Культура" до 2024 года из федерального бюджета будет выделено более 500 млн рублей. Из областного бюджета финансирование планируется обеспечить в объеме более 100 млн.

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