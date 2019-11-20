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Паводок в Иркутской области

Власти Приангарья увеличили максимальный размер выплат за потерю урожая при паводках

По данным правительства региона, во вторую волну паводка пострадали жители Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Шелеховского районов, города Шелехова

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Максимальный размер компенсации за потерю урожая в результате второй волны паводка в Иркутской области увеличен с 45 тыс. до 67,5 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Левченко, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Максимальный размер компенсации из бюджета Иркутской области за погибшие в результате второй волны паводка посевы сельскохозяйственных культур увеличен до 67,5 тыс. рублей. Во вторую волну паводка и из-за сильных дождей пострадали жители Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Шелеховского районов, города Шелехова", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, на 19 ноября в Министерство сельского хозяйства Иркутской области поступило более 3 тыс. заявлений от пострадавших во вторую волну паводка, из них 1,7 тыс. оплачены на 44,3 млн рублей, выплаты продолжаются.

"Выплаты производятся за подтвержденный факт гибели посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Если участок был занят сельхозкультурами частично, компенсация выплачивается из расчета площади погибших насаждений", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства региона Ильи Суморокова.

По его словам, в первую волну паводка выплаты получили более 7 тыс. заявителей, которые вели дачную, огородническую или садоводческую деятельность, а также сельскохозяйственную деятельность для личных нужд на участках. Общая сумма выплаченных средств составила 447,6 млн рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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