Власти Приангарья увеличили максимальный размер выплат за потерю урожая при паводках

"Максимальный размер компенсации из бюджета Иркутской области за погибшие в результате второй волны паводка посевы сельскохозяйственных культур увеличен до 67,5 тыс. рублей. Во вторую волну паводка и из-за сильных дождей пострадали жители Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Шелеховского районов, города Шелехова", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Максимальный размер компенсации за потерю урожая в результате второй волны паводка в Иркутской области увеличен с 45 тыс. до 67,5 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Левченко, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

По данным пресс-службы, на 19 ноября в Министерство сельского хозяйства Иркутской области поступило более 3 тыс. заявлений от пострадавших во вторую волну паводка, из них 1,7 тыс. оплачены на 44,3 млн рублей, выплаты продолжаются.

"Выплаты производятся за подтвержденный факт гибели посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Если участок был занят сельхозкультурами частично, компенсация выплачивается из расчета площади погибших насаждений", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства региона Ильи Суморокова.

По его словам, в первую волну паводка выплаты получили более 7 тыс. заявителей, которые вели дачную, огородническую или садоводческую деятельность, а также сельскохозяйственную деятельность для личных нужд на участках. Общая сумма выплаченных средств составила 447,6 млн рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.