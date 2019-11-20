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Дети-инвалиды в Иркутской области будут получать бесплатное питание в школе

В регионе проживают более 12,5 тыс. детей-инвалидов, из них более 2 тыс. учатся в школах

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли законопроекты, в соответствии с которыми детей-инвалидов будут обеспечивать в школах бесплатным горячим питанием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"В окончательном чтении приняты законопроекты, предусматривающие обеспечение детей-инвалидов бесплатным горячим питанием в школах Иркутской области", - говорится в сообщении.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова сообщила на сессии, что в регионе проживают более 12,5 тыс. детей-инвалидов, из них более 2 тыс. учатся в школах. При этом только около 800 человек получают бесплатное питание в школе, так как воспитываются в многодетных или малоимущих семьях, которые имеют право на такую меру поддержки.

В законопроектах предусмотрено, что право на бесплатное питание сохранят дети-инвалиды, которые достигнут 18 лет, но еще продолжат учиться в школе. Родителям, чьи дети-инвалиды не могут посещать школу, и на основании заключения медицинской организации их обучение организовано на дому, будет выплачиваться компенсация стоимости бесплатного двухразового питания. Законы вступят в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, депутаты приняли в первом чтении предложенный председателем Заксобрания Сергеем Соколом законопроект об обеспечении бесплатным питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста. Как сообщил на сессии председатель комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите Александр Гаськов, депутатам часто поступают жалобы от таких семей по поводу того, что их детей прекращают обеспечивать бесплатным питанием в школе, если они достигли 18 лет.

"Проектом предлагается сохранить возможность бесплатного питания для таких детей до завершения обучения. Принятие законопроекта повлечет за собой дополнительные расходы областного бюджета. Цифры примерные: 2019 год - 1,8 млн рублей, 2020 - 15,5 млн, 2021 - 15,6 млн", - сказал Гаськов.

Теги
РоссияИркутская область
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