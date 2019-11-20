В Новосибирске устраняют вторую за сутки аварию на теплосети

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Вторую за два дня коммунальную аварию устраняют энергетики на теплотрассе в Кировском районе на окраине Новосибирска. После ликвидации первой аварии в 26-градусный мороз на теплосети обнаружен новый дефект, жителям 14 многоквартирных домов рекомендуют на ночь разместиться у родственников, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Накануне вечером в Кировском районе Новосибирска было обнаружено повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм, без отопления в 26-градусный мороз оказались 43 дома Северо-Чемского жилмассива, а также социальные объекты, в том числе, несколько детских садов.

"На улице Комсомольской после устранения аварии на тепловой сети энергетики выявили еще один дефект недалеко от первого повреждения", - сообщили в пресс-службе. СГК отмечает, что в настоящее время ведется определение места дефекта. Теплоснабжение 29 из 43 отключенных ранее жилых домов восстанавливается.

"Подключение еще четырнадцати домов, а также четырех детских и одного лечебного учреждений зависит от вновь обнаруженного дефекта. Его устранение будет выполнено до 7:15 (03:15 мск) 21 ноября", - приводит пресс-служба слова советника генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петра Бажина.

Сколько людей проживает в домах, в компании не уточнили, отметив, что жильцам рекомендуют разместиться у родственников. Для желающих будут организованы пункты обогрева. По состоянию на 16:00 (12:00 мск), температура в домах и социальных объектах, оставшихся без отопления, составляла 10-12 градусов.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, из-за увеличения продолжительности восстановительных работ подготовлено три пункта вмененного размещения людей на базе школ № 192, № 64 и № 49, там организовано питание.

В новость были внесены изменения (16:33 мск) - добавлена информация в последнем абзаце.