Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Новосибирске устраняют вторую за сутки аварию на теплосети

Без отопления остаются жители 14 многоквартирных домов

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Вторую за два дня коммунальную аварию устраняют энергетики на теплотрассе в Кировском районе на окраине Новосибирска. После ликвидации первой аварии в 26-градусный мороз на теплосети обнаружен новый дефект, жителям 14 многоквартирных домов рекомендуют на ночь разместиться у родственников, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Накануне вечером в Кировском районе Новосибирска было обнаружено повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм, без отопления в 26-градусный мороз оказались 43 дома Северо-Чемского жилмассива, а также социальные объекты, в том числе, несколько детских садов.

"На улице Комсомольской после устранения аварии на тепловой сети энергетики выявили еще один дефект недалеко от первого повреждения", - сообщили в пресс-службе. СГК отмечает, что в настоящее время ведется определение места дефекта. Теплоснабжение 29 из 43 отключенных ранее жилых домов восстанавливается.

"Подключение еще четырнадцати домов, а также четырех детских и одного лечебного учреждений зависит от вновь обнаруженного дефекта. Его устранение будет выполнено до 7:15 (03:15 мск) 21 ноября", - приводит пресс-служба слова советника генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петра Бажина.

Сколько людей проживает в домах, в компании не уточнили, отметив, что жильцам рекомендуют разместиться у родственников. Для желающих будут организованы пункты обогрева. По состоянию на 16:00 (12:00 мск), температура в домах и социальных объектах, оставшихся без отопления, составляла 10-12 градусов.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, из-за увеличения продолжительности восстановительных работ подготовлено три пункта вмененного размещения людей на базе школ № 192, № 64 и № 49, там организовано питание.

В новость были внесены изменения (16:33 мск) - добавлена информация в последнем абзаце.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Представители регионов назвали нелогичным ремонт ветхих домов за счет фондов капремонта
По задумке ведомства, такой подход позволит "дотянуть" ветхие предаварийные дома до момента их расселения и сноса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС