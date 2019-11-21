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"Россети Сибирь" предложили правительству Хакасии создать концессию на предприятии ЖКХ

"Хакресводоконал" находится в стадии банкротства, долги предприятия перед "Россетями" за электроэнергию составляют 151 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. "Россети Сибирь" (МРСК Сибири, входит в ГК "Россети") предложили правительству Хакасии создать концессию на основе "Хакресводоконала", республиканского предприятия, находящегося в стадии банкротства, сообщил в четверг ТАСС гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

"Хакресводоканал" снабжает водой Абакан и другие населенные пункты республики. Предприятие находится в стадии банкротства. Долги предприятия перед "Россетями" за поставленную электроэнергию составляют 151 млн рублей.

"При необходимости мы готовы поучаствовать в концессии, это имущество субъекта федерации, и оно обязательно должно пройти через конкурс. <…> Мы со своей стороны готовы рассмотреть участие в концессии", - сказал Акилин, добавив, что такое предложение уже направлено в республиканское правительство, но ответ на него пока не получен. В республиканском правительстве ТАСС подтвердили получение предложения от компании.

"Россети Сибирь" (МРСК Сибири) осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.

Теги
РоссияХакасия
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