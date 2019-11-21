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ТЭЦ в Яровом не может обеспечить жителей теплом из-за нехватки ресурсов

Как сообщил мэр Виталий Самобочий, станция не справляется с подачей отопления из-за нехватки топлива, а также непроведенного вовремя ремонта

ТАСС, 21 ноября. Тепловая электростанция в городе Яровое Алтайского края не справляется с подачей отопления из-за нехватки топлива, а также непроведенного вовремя ремонта. Об этом сообщил мэр Ярового Виталий Самобочий в эфире телеканала "Россия-24".

"Собственник заверял о том, что будут своевременно произведены ремонты, завезен необходимый запас топлива, однако, к сожалению. не сдержал своих обещаний", - сказал он, прокомментировав проблемы с отоплением в городе.

ТЭЦ в Яровом отапливает 118 многоквартирных и 1022 частных дома, где живут в общей сложности 17,63 тыс. человек, а также 20 социально-значимых объектов, включая детский дом, краевую грязелечебницу, общежитие политехнического техникума. Проблемы с теплоснабжением города возникают регулярно из-за ветхости оборудования.

Теги
РоссияАлтайский край
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Режим ЧС ввели в алтайском городе Яровое из-за проблем на ТЭЦ
Электростанция отапливает 118 многоквартирных жилых домов и более 1000 частных
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