ТЭЦ в Яровом не может обеспечить жителей теплом из-за нехватки ресурсов

ТАСС, 21 ноября. Тепловая электростанция в городе Яровое Алтайского края не справляется с подачей отопления из-за нехватки топлива, а также непроведенного вовремя ремонта. Об этом сообщил мэр Ярового Виталий Самобочий в эфире телеканала "Россия-24".

"Собственник заверял о том, что будут своевременно произведены ремонты, завезен необходимый запас топлива, однако, к сожалению. не сдержал своих обещаний", - сказал он, прокомментировав проблемы с отоплением в городе.

ТЭЦ в Яровом отапливает 118 многоквартирных и 1022 частных дома, где живут в общей сложности 17,63 тыс. человек, а также 20 социально-значимых объектов, включая детский дом, краевую грязелечебницу, общежитие политехнического техникума. Проблемы с теплоснабжением города возникают регулярно из-за ветхости оборудования.