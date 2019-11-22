Авария оставила без тепла в 23-градусный мороз более 1,2 тыс. жителей Барнаула

БАРНАУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Барнаульская теплосетевая компания (БТСК) устраняет аварию на сетях, которая оставила без отопления более 1,2 тыс. жителей Барнаула и одно медицинское учреждение, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города. В Барнауле сейчас минус 23 градуса.

"БТСК устраняет коммунальную аварию. Обнаружено повреждение внутриквартальной тепловой сети по адресу ул. Горно-Алтайская, 14а диаметром 159 мм. Ограничение теплоснабжения потребителей произведено в 12:10 (08:10 мск). В зону ограничения теплоснабжения попали семь многоквартирных домов, в которых проживают около 1260 человек, и одно медицинское учреждение", - уточнили в пресс-службе.

Специалистами БТСК провели земляные работы, обнаружили повреждение, идет подготовка к сварочным работам, аварию планируют устранить к 16:00 (12:00 мск). Управляющие компании мониторят температурный режим в жилых помещениях. На месте ведения работ дежурят специалисты администрации Октябрьского района и городских служб.

Прошлой зимой в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Предыдущая крупная авария, оставившая без отопления около 2,5 тыс. человек, произошла 20 ноября - ее ликвидировали более 10 часов. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошли на сетях уже в новом отопительном периоде.