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Экспорт продукции АПК Томской области в страны Евросоюза вырос за год на 20%

Глава региона Сергей Жвачкин связал тенденцию с ростом качества продуктов

ТОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области в страны Евросоюза за год вырос на 20%. Губернатор Сергей Жвачкин сообщил об этом журналистам в пятницу, связав такое развитие с ростом качества продуктов.

"Это сотрудничество переросло сегодня <…> в экономические связи. Мы со многими странами [ЕС] сегодня развиваем сотрудничество и за год в сфере АПК увеличили экспорт томской продукции на 20%", - сказал Жвачкин. Как уточнил ТАСС заместитель начальника департамента международных и региональных связей Максим Волков, вырос экспорт овощей, злаков, круп и дикоросов из региона, их поставляют в порядка 10 европейских стран.

Губернатор напомнил, что во время поездки в область послов из 15 европейских стран в 2018 году дипломатам понравилось качество экологически чистой продукции томских пищевиков.

"Нужно сказать, что сейчас Европейской комиссией принимается новый "зеленый курс" - программа на пять лет. Она открывает новые возможности для сотрудничества с Томской областью, которая является поставщиком экологически чистой пищевой продукции", - сказал журналистам посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер. Он добавил, что в настоящее время во всем мире наблюдается спрос на экологически чистые продукты и экологически чистые производства. "Можно сказать, что Томская область - это один из регионов Российской Федерации, который не только понял этот растущий спрос, но и открывает на этой основе новые бизнес-возможности", - считает дипломат.

Как уточнил Эдерер, он прибыл в Томск, чтобы открыть фестиваль европейского кино и Европейскую школу, в ходе которой студенты местных вузов в течение нескольких дней смогут узнать о возможностях обучения в Европе.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияЭдерер, МаркусТомская область
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