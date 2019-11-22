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Поставки лекарства для больных ВИЧ в красноярские аптеки возобновят в конце ноября

25 ноября ожидается подписание контракта между сетью "Губернские аптеки" и Минздравом региона

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Поставки противовирусного лекарственного препарата "Долутегравир" ("Тивикай"), используемого при лечении ВИЧ, в аптеки Красноярского края возобновятся в конце ноября, сообщили в пятницу ТАСС в региональном Минздраве.

О проблемах с препаратом в Красноярске сообщали местные СМИ и телеграм-каналы. Отсутствие препарата связывали с окончанием контракта между региональным Минздравом и государственной аптечной сетью "Губернские аптеки", которая принадлежит краевому правительству.

"Подписание контракта между сетью "Губернские аптеки" и Министерством здравоохранения края ожидается 25 ноября. С момента подписания контракта препарат будет поступать в соответствии с разнарядками краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД" в аптечные организации края", - уточнили в министерстве.

По данным Минздрава региона, сейчас на складах аптечной сети "Губернские аптеки" имеется 2 тыс. упаковок этого препарата, и это количество является достаточным для обеспечения пациентов в Красноярском крае. Объемы поставок в министерстве не уточнили. По данным регионального управления Роспотребнадзора на конец 2018 года, в крае проживали порядка 33,2 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан.

"Губернские аптеки" созданы в 2004 году, в состав сети вошли государственные аптеки региона. Сейчас в составе сети работает порядка 270 аптек и аптечных пунктов, а также ветеринарных аптек. Сеть работает на территории всего края. По оценкам компании, ежемесячно услугами сети пользуются 800 тыс. потребителей.

Теги
РоссияКрасноярский край
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