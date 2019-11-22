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В самом большом районе Алтая открыли новый корпус больницы

В нем расположились поликлиническое отделение на 100 посещений, хирургический и гинекологический стационары

ТАСС, 22 ноября. Новый корпус открылся в районной больнице в Майминском районе Республики Алтай - там проживают 34 тыс. человек. Он поможет решить проблему обеспечения населения медицинскими услугами, которая оставалась даже после открытия первого корпуса пять лет назад.

"Майминский район - самый многочисленный в Республике Алтай. Здесь проживают 34 тыс. человек. Много детей, и с каждым годом их становится больше. Затрачено на строительство 157 млн рублей, еще 101 млн - на современное медицинское оборудование. Все средства были выделены из бюджета Республики Алтай. Здесь будут располагаться поликлиническое отделение на 100 посещений, а также хирургический и гинекологический стационары, в комфортных условиях будут работать 85 человек, которые будут оказывать медицинскую помощь жителям района", - сказал на открытии глава региона Олег Хорохордин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, первого корпуса больницы, открытого пять лет назад, не хватало для того, чтобы обеспечить необходимыми медицинскими услугами всех жителей самого густонаселенного района региона, и новый корпус поможет решить эту проблему. По словам главы района Романа Птицына, в районе пять лет ждали завершения строительства нового корпуса. Построить новую больницу в Майминском районе планировали еще в начале 1990-х годов, но проект не был реализован.

По данным пресс-службы, первый, терапевтический, корпус Майминской районной больницы был открыт в сентябре 2014 года. Его стоимость составила 80 млн рублей, средства были выделены из республиканского бюджета.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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