Созданный в Западной Сибири Васюганский заповедник может начать работу в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Васюганский заповедник площадью почти 615 тыс. га, созданный на территории Васюганских болот в Новосибирской и Томской областях и юридически оформленный в 2018 году, может начать работу в 2020 году. Уже назначен директор заповедника, сообщил в пресс-центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

"В течение текущего года назначен уже директор этого [Васюганского] заповедника. <…> Есть надежда, что в течение 2020 года мы уже определимся и с дирекцией заповедника, возможно, с филиалами на территории Новосибирской области. И дирекция будет планомерно работать по организации охраны, турпропусков в заповедник и оформления его границ. Хотелось бы, чтобы он в 2020 году начал работу", - сказал Даниленко.

Он отметил, что Новосибирская область длительное время не имела на своей территории заповедника. Поэтому, по словам Даниленко, регион всегда был заинтересован в создании такой территории, для чего обращался еще с 1990-х годов в Минприроды РФ.

О Васюганском заповеднике

В декабре 2017 года было подписано постановление о создании заповедника площадью 614,8 тыс. гектаров в Томской и Новосибирской областях, на территории Васюганского болота. Юридическое оформление заповедника произошло в 2018 году, его создание включено в национальный проект "Экология".

Большие Васюганские болота площадью 5,3 млн гектаров находятся в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей. Здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами.

Это стратегическое хранилище пресной воды (400 кубических километров), также там содержится порядка 2% мировых запасов торфа. Болота являются природным охладителем климата, они изымают из атмосферы углерод основу парниковых газов. Васюганские болота в 2007 году включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, как отмечали ранее в администрации Томской области, после создания заповедника болота окончательно войдут в список Всемирного наследия.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.