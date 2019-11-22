В Барнауле устранили аварию, оставившую без тепла более 1,2 тыс. жителей

БАРНАУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонт теплосети, где произошла авария, оставившая без отопления в минус 23 градуса более 1,2 тыс. человек в Барнауле Алтайского края, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Авария на ул. Горно-Алтайской устранена, система поставлена на циркуляцию, управляющие компании приступили к работам по запуску отопления в домах", - сообщили в пресс-службе.

Повреждение было обнаружено на внутриквартальной тепловой сети по адресу ул. Горно-Алтайская, 14а. Ограничение теплоснабжения потребителей произведено в 12:10 (08:10 мск). Без тепла в минус 23 градуса остались семь многоквартирных домов, в которых проживают около 1260 человек, и одно медицинское учреждение - детская поликлиника. Ремонт планировали завершить к 16:00.

К запланированному времени устранить аварию не удалось, так как было выявлено еще одно повреждение трубопровода под дорогой - специалисты были вынуждены заняться в мороз и этой работой. Сейчас для устранения второго повреждения проведены земляные работы, выявлено место порыва, ведется подготовка к сварочным работам. Понадобится еще около трех часов для устранения повреждения", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Прошлой зимой в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Предыдущая крупная авария, оставившая без отопления около 2,5 тыс. человек, произошла 20 ноября - ее ликвидировали более 10 часов. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошли на сетях уже в новом отопительном периоде.