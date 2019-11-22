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В Красноярском крае опрокинулся автобус

Четыре человека пострадали, один в тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Автобус опрокинулся в Енисейском районе Красноярского края, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Трасса Пировское - Енисейск, где река Тюмениха, опрокинулся автобус. В нем было 17 человек вместе с водителем. Четверо пострадали, один в тяжелом состоянии", - сказали в главке.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. По данным источника в правоохранительных органах, автобус принадлежит "одному из предприятий района".

В Единой дежурно-диспетчерской службе района сообщили ТАСС, что ДТП произошло возле одного из населенных пунктов. Пассажиров автобуса опрашивают об обстоятельствах аварии. Это рабочие, ехавшие на одно из предприятий Северо-Енисейского района.

Сейчас в Енисейском районе около 20 градусов мороза.

В новость были внесены изменения (17:03 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце, уточняется название реки - Тюмениха.

Теги
РоссияКрасноярский край
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