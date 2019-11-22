Томский политех разработает на средства мегагранта новые методы диагностики и терапии рака

ТАСС, 22 ноября. Томский политехнический университет (ТПУ), который стал одним из победителей конкурса мегагрантов с проектом "Разработка таргетных молекул на основе каркасных белков для диагностики и терапии злокачественных новообразований", будет развивать на выигранные средства новые методы диагностики и терапии онкологических заболеваний, сообщила пресс-служба вуза.

В четверг, 21 ноября, Минобрнауки РФ объявило 36 победителей седьмого конкурса на предоставление грантов, который проходил в рамках нацпроекта "Наука". Максимальный объем гранта составил 90 млн рублей. По условиям конкурса, руководителями проектов должны быть ведущие ученые с мировым именем. Такой приглашенный ученый должен сформировать в университете исследовательскую лабораторию мирового уровня.

"В Минобрнауки РФ подвели итоги седьмого конкурса на предоставление мегагрантов, выделяемых для поддержки исследований под руководством ведущих ученых. Среди победителей конкурса - проект ТПУ под руководством профессора Уппсальского университета (Швеция) Владимира Толмачева. Он посвящен персонализированной диагностике и терапии онкологических заболеваний. Это исследование объединит химиков, физиков и специалистов по ядерной медицине", - говорится в сообщении.

Суть проекта ТПУ заключается в разработке технологий для получения особых таргетных молекул-агентов со сложной структурой, в основе которой лежит радиоактивный изотоп и каркасный белок. Благодаря белку молекула эффективно находит опухоль. В перспективе такие молекулы могут доставлять к опухоли изотопы, использующиеся не только для диагностики, но и для терапии новообразований.

"С точки зрения химии подобные технологии - передний край органического синтеза, это очень тонкая работа, потому что ученым приходится работать с крайне низкими концентрациями вещества", - сказал проректор ТПУ по научной работе и инновациям Мехман Юсубов, слова которого приводят в сообщении. Он добавил, что томский политех победил в конкурсе по этому направлению не случайно - подготовительная работа велась в течение пяти лет.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.