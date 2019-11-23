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Проблемная ТЭЦ на Алтае получит первые десять вагонов угля

Их доставят 25 ноября
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Описание
© Ксения Шубина/ТАСС
© Ксения Шубина/ТАСС
© Ксения Шубина/ТАСС
© Ксения Шубина/ТАСС
© Ксения Шубина/ТАСС

ЯРОВОЕ /Алтайский край/, 23 ноября. /ТАСС/. Город Яровое Алтайского края, где ввели режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением на ТЭЦ, получит 25 ноября первую партию качественного угля вместо топлива с повышенной влажностью, которое плохо горит. Об этом сообщил журналистам по итогам работы оперативной группы правительства региона министр промышленности и энергетики края Александр Климин.

Власти Алтайского края 22 ноября ввели в Яровом режим ЧС - температура в квартирах и соцобъектах там последние несколько суток составляет менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работает только один котел из трех, оборудование изношено, а уголь имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах.

"Необходимо создать нормативный запас угля как минимум на две недели, а со временем - нарастить его. Причем это должен быть запас качественного и сухого угля, который горит <…> Первые 10 вагонов приходят ночью с воскресенья на понедельник, надеемся, что это будет действительно хороший качественный уголь. Следом идут еще 90 вагонов такого же угля, всего более 6 тыс. тонн - как раз нормативный запас угля, который необходимо иметь на станции", - сказал Климин.

Сейчас новый уголь для ТЭЦ Ярового закупают на средства регионального бюджета. Как рассказали представителям оперативной группы работники ТЭЦ, топливо, с помощью которого сейчас пытаются согреть город, по структуре напоминает мокрый песок и больше похоже на грязь. По словам главного инженера ТЭЦ Владимира Михалдыкина, влажность топлива в это время года должна быть не более 7%, анализ показывает, что сейчас этот показать составляет 13,5%, а прошлые партии доходили и до 17-18%. Он пояснил, что в этой ситуации тепло единственного работающего котла расходуется еще и на испарение жидкости.

Состояние ТЭЦ

Как пояснил журналистам главный инженер ТЭЦ Владимир Михалдыкин, сумма, необходимая для того, чтобы привести яровскую ТЭЦ в работоспособное состояние, оценивается в 800-900 млн рублей.

На сегодня на ТЭЦ из трех котлов работает только один. Один из котлов запрещен к эксплуатации из-за случая на производстве со смертельным исходом, второй котел несколько лет назад начали ремонтировать, но собственник отказался принять финансовое участие в этом вопросе, и ремонт прервали.

Председатель профсоюзной организации ТЭЦ Андрей Ведлер подчеркнул в разговоре с журналистами, что из-за проблем на ТЭЦ у сотрудников - а их 170 человек в общей сложности - возникают серьезные переработки. К примеру, переработка за октябрь составила 77 часов, при том, что за год она может быть максимум 120 часов. На самой ТЭЦ очень сложные условия работы - из-за того, что уголь некачественный, а котлы изношены, угольная пыль разлетается по всему помещению, угольная взвесь висит в воздухе, и этим дышат люди. Однако, спецодежды, защиты, к примеру, респираторов, хватает далеко не на всех из-за отсутствия финансирования.

История проблемы

СУ СК РФ по Алтайскому краю в четверг начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом: в городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды.

Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Власти Алтайского края приняли решение о вводе режима ЧС в Яровом с 22 ноября и отстранении организации, эксплуатирующей ТЭЦ - ООО "Яровская топливно-энергетическая компания". Работой по функционированию ТЭЦ займется муниципальное предприятие "Яровский теплоэлектрокомплекс".

По данным пресс-службы, правительство края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса. Утром 25 октября в работе ТЭЦ произошел очередной сбой - в результате нарушений в работе котельного оборудования были остановлены два из трех рабочих котлов.

Теги
РоссияАлтайский край
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