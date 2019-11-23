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Травников: недостаток ремонта теплосетей стал причиной аварий в Новосибирске

Как сообщил губернатор региона, период недоремонтов оценивается минимум в 15 лет или даже 20 лет

ТАСС, 23 ноября. Причиной крупных коммунальных аварий в Новосибирске, из-за которых десятки многоквартирных домов оставались без теплоснабжения в морозы, стали недостаточные ремонтные работы на теплосетях на протяжении последних 15-20 лет. Власти региона совместно с теплоснабжающими организациями ищут возможности увеличения объемов ремонта, сообщил ТАСС в субботу губернатор региона Андрей Травников.

Вечером 19 ноября из-за дефекта на теплотрассе без тепла остались 60 зданий, в том числе 43 многоквартирных дома в Северо-Чемском жилмассиве на окраине Новосибирска. 20 ноября после устранения аварии произошла вторая авария на том же участке сети. Повторная авария затронула более 20 зданий, в том числе 12 многоквартирных домов. Подачу теплоснабжения этим объектам удалось возобновить только вечером в четверг.

17 ноября без отопления и горячего водоснабжения на несколько часов из-за аварии на теплосетях остались жители 86 домов в Октябрьском районе Новосибирска.

"Основная причина достаточно большого количества аварий на теплосетях, в частности, в Новосибирске, это все-такие недоремонты, недоремонты, которые копились, можно сказать, десятилетиями <…> Период недоремонтов, по моим данным, оценивается минимум в 15 лет, может быть даже 20", - сказал Травников.

По словам губернатора, Сибирской генерирующей компанией (СГК) программа подготовки к отопительному сезону выполнена в полном объеме. Однако, как отметил собеседник агентства, для того, чтобы "наверстать упущенное" даже при двукратном и трехкратном увеличении объемов ремонта, потребуются годы.

"Мы совместно с теплоснабжающими организациями ищем пути увеличения объемов ремонта", - добавил губернатор. По словам Травникова, причиной аварии в Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске стал выход из строя труб, которые были уложены 40 лет назад.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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