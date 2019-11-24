Байкальский Дед Мороз поздравит пострадавших от паводков детей в Иркутской области

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Байкальский Дед Мороз, олицетворяющий туристический бренд Прибайкалья, планирует посетить пострадавшие от паводка города Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, чтобы поздравить с Новым годом детей. Об этом он рассказал в воскресенье ТАСС в Казани на шествии Дедов Морозов.

"Обязательно [поздравим]. Запланированы поездки и в Тулун, и в Нижнеудинск. Эти ребятишки… Конечно же им досталось этим летом. Сказка и детство всегда были неразрывными частями нашего общество, поэтому мы должны подарить сказку ребятишкам", - сказал байкальский Дед Мороз, добавив, что график поездок еще согласовывается.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений признаны непригодными для проживания.

Байкальский Дед Мороз - сказочный персонаж Прибайкалья, олицетворяющий байкальские ветра, морозы, снежные зимы, метели и вьюги, сковывающие гладь озера Байкал и впадающих в него рек. Проект реализуется в иркутском городе Слюдянка с 2005 года при поддержке агентства по туризму Иркутской области с целью популяризации зимнего туризма на Байкале.