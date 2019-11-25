Руководить Тулуном, мэр которого попал в ДТП, временно будет его первый заместитель

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель мэра иркутского Тулуна Елена Абрамова будет как минимум неделю исполнять обязанности главы города после того, как действующий градоначальник Юрий Карих 23 ноября попал в ДТП. Об этом ТАСС в понедельник сообщила сама Абрамова.
"Как минимум первую неделю я будут исполнять обязанности. Дальше посмотрим", - сказала вице-мэр.
ДТП с участием Кариха произошло вечером 23 ноября на трассе в Черемховском районе. Автомобиль, за рулем которого он был, врезался в стоящий на обочине грузовик. В аварии погибла жена мэра, самого Кариха госпитализировали в больницу города Черемхова, у него было подозрение на инфаркт, но диагноз не подтвердился. Утром в воскресенье он уехал из больницы домой в Тулун. Следственные органы СК РФ по Иркутской области по факту ДТП проводят проверку. В пресс-службе регионального управления СК ТАСС сообщили, что в момент аварии Карих был трезв.
52-летний Карих руководит Тулуном с 2010 года. 8 сентября Карих переизбрался на новый срок, он баллотировался в порядке самовыдвижения.