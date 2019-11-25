Руководить Тулуном, мэр которого попал в ДТП, временно будет его первый заместитель

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель мэра иркутского Тулуна Елена Абрамова будет как минимум неделю исполнять обязанности главы города после того, как действующий градоначальник Юрий Карих 23 ноября попал в ДТП. Об этом ТАСС в понедельник сообщила сама Абрамова.

"Как минимум первую неделю я будут исполнять обязанности. Дальше посмотрим", - сказала вице-мэр.