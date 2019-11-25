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В Туве семь учащихся кадетского корпуса госпитализировали с признаками отравления

Следствие возбудило уголовное дело

ТАСС, 25 ноября. Семь учащихся Республиканского кадетского корпуса в Туве госпитализированы с признаками отравления, возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте СК РФ республики.

Сообщение об обращении семерых воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" в возрасте от 13 до 15 лет в инфекционную больницу поступило в правоохранительные органы 23 ноября 2019 года.

"По версии следствия, 22 ноября 2019 года после ужина несколько воспитанников Республиканской школы-интерната "Тувинский кадетский корпус", расположенной по адресу: г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 56, почувствовали недомогание, после чего семеро детей были госпитализированы в ГБУЗ Республики Тыва "Инфекционная больница", - говорится в сообщении.

Следователи с участием специалистов Роспотребнадзора изъяли документацию, образцы пищевых продуктов и питьевой воды, устанавливается источник и причина отравления. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По предварительным данным, состояние детей оценивается как средней тяжести, их здоровью угрозы нет.

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