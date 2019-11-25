{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС приостановила конкурс на реконструкцию ВПП новосибирского аэропорта Толмачево

Жалобу, которую подало ООО "Сибирский кедр", рассмотрят 27 ноября

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс на выполнение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) новосибирского аэропорта Толмачево - одного из крупнейших российских авиационных хабов, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

"Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа", - говорится на сайте госзакупок. Отмечается, что жалобу подало ООО "Сибирский кедр", дата ее рассмотрения - 27 ноября.

Заказчиком работ начальной стоимостью 3,6 млрд рублей является Федеральное агентство воздушного транспорта. Согласно материалам закупки, подрядчик должен выполнить работы по реконструкции до декабря 2021 года.

Комментарием ФАС ТАСС в настоящий момент не располагает.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее отмечал, что руководство холдинга "Новапорт" и аэропорта Толмачево рассчитывают, что после реализации масштабной инвестиционной программы, которая включает в том числе строительство нового терминала аэропорта общей стоимостью 20 млрд рублей, а также реконструкцию двух взлетно-посадочных полос, Новосибирск "будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт". По словам Травникова, реконструкция ВПП-2 позволит увеличить ее пропускную способность в десять раз.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В Туве семь учащихся кадетского корпуса госпитализировали с признаками отравления
Следствие возбудило уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС