ФАС приостановила конкурс на реконструкцию ВПП новосибирского аэропорта Толмачево

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс на выполнение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) новосибирского аэропорта Толмачево - одного из крупнейших российских авиационных хабов, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

"Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа", - говорится на сайте госзакупок. Отмечается, что жалобу подало ООО "Сибирский кедр", дата ее рассмотрения - 27 ноября.

Заказчиком работ начальной стоимостью 3,6 млрд рублей является Федеральное агентство воздушного транспорта. Согласно материалам закупки, подрядчик должен выполнить работы по реконструкции до декабря 2021 года.

Комментарием ФАС ТАСС в настоящий момент не располагает.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее отмечал, что руководство холдинга "Новапорт" и аэропорта Толмачево рассчитывают, что после реализации масштабной инвестиционной программы, которая включает в том числе строительство нового терминала аэропорта общей стоимостью 20 млрд рублей, а также реконструкцию двух взлетно-посадочных полос, Новосибирск "будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт". По словам Травникова, реконструкция ВПП-2 позволит увеличить ее пропускную способность в десять раз.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.