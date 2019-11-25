Проблемная ТЭЦ в алтайском городе Яровом получила первую партию качественного угля

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Город Яровое Алтайского края, где ввели режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением на ТЭЦ, получил первую партию нового угля вместо топлива с повышенной влажностью, которое плохо горит. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

Власти Алтайского края 22 ноября ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе последние несколько суток составляет менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работает только один котел из трех, оборудование изношено, а уголь имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах.

"Первую партию угля в десяти вагонах вчера днем привезли на ТЭЦ Ярового, его проверяют", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, температура воды в теплосети 87 градусов - к вечеру температура в домах и соцобъектах должна повыситься. Кроме 10 вагонов, пришедших в воскресенье, в соседнем с Яровым городе Славгороде находятся еще 20 вагонов качественного сухого угля, 32 вагона загружают в Кузбассе и вскоре начнется загрузка еще 30. По словам зампреда председателя правительства, руководителя рабочей группы по ликвидации ЧС Игоря Степаненко, все социальные объекты в городе работают, из помещений с температурой ниже 18 градусов в детсадах и школах детей переместили в более теплые группы и классы.

Новый уголь для ТЭЦ Ярового закупают на средства регионального бюджета.

Ситуация с ТЭЦ

СУ СК РФ по Алтайскому краю начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом. В городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды.

Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Власти Алтайского края приняли решение о вводе режима ЧС в Яровом с 22 ноября и отстранении ООО "Яровская топливно-энергетическая компания", организации, эксплуатирующей ТЭЦ. Работой по функционированию ТЭЦ займется муниципальное предприятие "Яровский теплоэлектрокомплекс".

По данным пресс-службы, правительство края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса.

В новость были внесены изменения (8:35 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.