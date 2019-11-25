Избирком Абакана завершил прием документов на регистрацию кандидатов на пост мэра

ТАСС, 25 ноября. Избирательная комиссия Абакана (Хакасия) завершила прием документов на регистрацию кандидатов на пост мэра города. Всего документы подали шесть человек, один из них уже зарегистрирован, сообщили в понедельник ТАСС в городском избиркоме.

Досрочные выборы главы города пройдут 22 декабря в связи с гибелью прежнего мэра Николая Булакина в ДТП.

"Всего уведомили избирком 13 человек. Шесть человек сдали документы на регистрацию, из них один уже зарегистрирован", - сказал представитель комиссии.

Зарегистрирован заместитель директора ИП Хаврон Михаил Молчанов, выдвинутый ЛДПР. Также документы на регистрацию сдал вице-мэр Алексей Лемин, выдвинутый "Единой Россией", и четверо самовыдвиженцев: директор компании "Терра" Иван Аксенов, председатель комитета по бюджету Верховного совета Хакасии Олег Иванов, замдиректора ООО "Управление механизации19" Василий Мельцер и председатель комитета по экологии республиканского парламента Валерий Старостин. Регистрация кандидатов завершится 29 ноября.

Булакин, руководивший городом 24 года, погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Главной администрации Абакана он был избран 29 апреля 1995 года, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.