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В Барнауле грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

В результате ДТП пострадали четыре человека

ТАСС, 25 ноября. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в Барнауле в понедельник утром при столкновении двух автомобилей и рейсового автобуса, стоявшего на остановке, говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Алтайском краю.

"Водитель 1974 года рождения, управляя грузовиком Hyundai, совершил наезд на стоящий автобус (маршрута № 20), который находился на остановке. От удара автобус наехал на стоящий рядом автомобиль УАЗ. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, ему оказана медицинская помощь на месте ДТП, и 3 пассажира автобуса, в том числе ребенок 2005 года рождения", - отмечается в сообщении.

Трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

Теги
РоссияАлтайский край
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