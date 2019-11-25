В Барнауле грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

ТАСС, 25 ноября. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в Барнауле в понедельник утром при столкновении двух автомобилей и рейсового автобуса, стоявшего на остановке, говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Алтайском краю.

"Водитель 1974 года рождения, управляя грузовиком Hyundai, совершил наезд на стоящий автобус (маршрута № 20), который находился на остановке. От удара автобус наехал на стоящий рядом автомобиль УАЗ. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, ему оказана медицинская помощь на месте ДТП, и 3 пассажира автобуса, в том числе ребенок 2005 года рождения", - отмечается в сообщении.

Трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.