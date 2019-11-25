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Продажи томского оборудования для крупнейших компаний РФ выросли в пять раз за пять лет

Речь идет о кабельно-проводниковой, силовой, электротехнической и контрольно-измерительной аппаратуре, а также об автоматизированных системах управления технологией производства

ТОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Томские компании поставят высокотехнологичное оборудование для "Газпрома", "Газпром нефти", "Интер РАО", "Россетей" и "Сибура" на 15 млрд рублей в 2019 году, пять лет назад была реализована продукция на 2,69 млрд рублей, сообщил в понедельник губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время совещания о реализации проекта "ИНО Томск" с участием президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

"Одним из приоритетов стало импортозамещение. Мы в Томской области <…> сумели убедить руководителей "Газпрома", "Газпром нефти", "Интер РАО", "Россетей" и "Сибура" в том, что Томская область обладает промышленным и научно-образовательным потенциалом для создания высокотехнологичного оборудования в интересах крупнейших компаний. Каких результатов удалось достичь? По нашим оценкам, в этом году томские промышленники поставят пяти крупнейшим российским компаниям оборудования на 15 млрд рублей", - сказал Жвачкин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной администрации, речь идет о кабельно-проводниковой, силовой, электротехнической и контрольно-измерительной аппаратуре, а также об автоматизированных системах управления технологией производства. Поставки осуществляют более 30 компаний. В 2014 году предприятия региона поставили импортозамещающее высокотехнологичное оборудование на 2,69 млрд рублей, в 2016 - уже на 7,6 млрд рублей.

Жвачкин отметил, что такого результата удалось достичь только благодаря активному участию в "дорожных картах" по расширению использования томской продукции и технологий томских университетов и академических институтов.

Как отметил Сергеев, Томская область достигла достаточно высоких результатов в выстраивании отношений между бизнесом и наукой. "Мне кажется, что Томск с его научноориентированным губернатором, с историей университетов и промышленности является примером того, каким образом мы [ученые] должны выстраивать отношения с реальным сектором экономики, с промышленностью. И мы видим, что и проект "ИНО Томск", который вы сформулировали несколько лет назад, и та динамика, которая есть по взаимодействию с промышленностью, очень интересны и могли бы стать примером для других регионов страны", - сказал он.

Совещание о реализации проекта "ИНО Томск" прошло в рамках празднования 50-летия институтов РАН в Томске. В январе 2015 года правительство РФ одобрило концепцию создания инновационного центра "ИНО Томск", а также утвердило план мероприятий по ее реализации в 2015-2020 гг. Документ предусматривает создание на базе научного и промышленного потенциала региона новой технологической базы, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение скоординированного развития территорий Томской агломерации.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияСергеев, Александр МихайловичТомская область
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