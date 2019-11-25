{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для легкового транспорта из-за метели

Для доставки авиапассажиров выделены дополнительные автобусы

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель, являющийся основным на севере Красноярского края, закрыта для легкового транспорта из-за метели. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации города.

На севере края с 06:00 (02:00 мск) понедельника объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта <...>. Для доставки авиапассажиров под рейс 208 (Норильск - Красноярск - прим. ТАСС) выделены дополнительные автобусы", - говорится в сообщении.

В понедельник в районе Норильска ожидается снег, видимость на дорогах составит менее 1 км, ветер с порывами 15-25 м/с. По данным справочного бюро аэропорта, задерживаются рейсы из поселков Хатанга и Диксон.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами в других регионах России.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Продажи томского оборудования для крупнейших компаний РФ выросли в пять раз за пять лет
Речь идет о кабельно-проводниковой, силовой, электротехнической и контрольно-измерительной аппаратуре, а также об автоматизированных системах управления технологией производства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС