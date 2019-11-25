Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для легкового транспорта из-за метели

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель, являющийся основным на севере Красноярского края, закрыта для легкового транспорта из-за метели. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации города.

На севере края с 06:00 (02:00 мск) понедельника объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта <...>. Для доставки авиапассажиров под рейс 208 (Норильск - Красноярск - прим. ТАСС) выделены дополнительные автобусы", - говорится в сообщении.

В понедельник в районе Норильска ожидается снег, видимость на дорогах составит менее 1 км, ветер с порывами 15-25 м/с. По данным справочного бюро аэропорта, задерживаются рейсы из поселков Хатанга и Диксон.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами в других регионах России.