Оставшийся без тепла жилой дом в омском селе подключили к отоплению

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом в селе Новотроицкое Омской области, который из-за закрытия котельной остался в 20-градусные морозы без отопления, оборудовали двумя общедомовыми электрическими котлами. В квартирах установилась соответствующая нормам температура, сообщается на сайте регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

Жилой дом на 28 квартир остался без отопления из-за решения администрации Омского района закрыть нерентабельную котельную. В качестве альтернативы район предложил жильцам отапливаться бытовыми обогревателями. Но жильцы отказались их использовать, так как внутридомовая сеть не рассчитана на такую нагрузку, что грозило пожаром.

"Накануне министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин <…> совершил поездку в Новотроицкое с. п. Омского района. В ходе проверки было установлено, что в подвале дома, расположенного по адресу ул. Ленина 3а, установлено два электрических котла. На момент визита министра в квартирах уже установилась температура, соответствующая СанПиН для жилых помещений", - говорится в сообщении.

В Минэнерго ТАСС уточнили, что в квартирах не менее 24 градусов, но, со слов жильцов, съехавшие из-за холода 14 семей пока не вернулись домой. Комментарий администрации Омского района ТАСС получить не удалось.

В доме изначально было заселено только 18 квартир. После наступления холодов 14 семей вынуждены были съехать к родственникам или друзьям. Еще четыре семьи остались в доме без отопления. После вмешательства региональных властей, которые узнали о проблеме незадолго до прихода морозов, власти Омского района закупили и установили общедомовые электрокотлы.