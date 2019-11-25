Новосибирский аэропорт Толмачево впервые обслужил более 6 млн пассажиров

ТАСС, 25 ноября. Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина впервые за всю историю обслужил 6 млн пассажиров, сообщается на сайте аэропорта.

"19 ноября аэропорт обслужил шестимиллионного пассажира с начала года. Стоит отметить, что эта отметка была достигнута впервые," - говорится в сообщении. В этом году аэропорт Толмачево планирует увеличить общий пассажиропоток на 800 тыс. человек до 6,7 млн. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 5,909 млн пассажиров.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией, его пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает почти сто направлений.