{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирский аэропорт Толмачево впервые обслужил более 6 млн пассажиров

По итогам года аэропорт планирует увеличить общий пассажиропоток до 6,7 млн. человек

ТАСС, 25 ноября. Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина впервые за всю историю обслужил 6 млн пассажиров, сообщается на сайте аэропорта.

"19 ноября аэропорт обслужил шестимиллионного пассажира с начала года. Стоит отметить, что эта отметка была достигнута впервые," - говорится в сообщении. В этом году аэропорт Толмачево планирует увеличить общий пассажиропоток на 800 тыс. человек до 6,7 млн. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 5,909 млн пассажиров.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией, его пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает почти сто направлений.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В Красноярском крае возобновили поставку лекарства для больных ВИЧ
Между региональным Минздравом и аптечной сетью "Губернские аптеки" подписан новый контракт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС