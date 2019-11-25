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Авиарейс Новосибирск - Нерюнгри задержали из-за неисправности самолета

Вылет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" был запланирован на 08:25 мск

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" задержан на восемь часов в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщила ТАСС помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Вылет воздушного судна Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Нерюнгри отложен, он был запланирован в 12:25 (08:25 мск). Причина - технеисправность. На рейс зарегистрировано 57 пассажиров, они обеспечены напитками, питанием", - сказала Горбунова.

По ее словам, предварительно, пассажиры должны вылететь в 20:12 (16:12 мск) этим же бортом.

Теги
РоссияЯкутияНовосибирская область
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