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В Барнауле пострадавшие от отравления роллами получат по 50 тыс. рублей компенсации

Суд удовлетворил иски к производителю
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© Александр Рюмин/ТАСС

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае удовлетворил иски пострадавших граждан к производителю некачественных роллов в Барнауле. Пять пострадавших от отравления получат по 50 тысяч рублей, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

"В июле прошлого года в Барнауле зарегистрировано 15 случаев заболеваниями острыми кишечными инфекциями, связанных с употреблением роллов, приобретенных в одной из служб доставки. Судебные инстанции пришли к выводу о доказанности факта причинения вреда истцам именно употреблением соответствующей продукции (роллов), взыскав в пользу каждого порядка 50 тыс. руб. При определении размера сумм принято во внимание, что производитель оставил без удовлетворения претензии, предъявленные потребителями в досудебном порядке", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщали в СК по региону, после отравления роллами компании "Японский бох" в Барнауле было возбуждено уголовное дело. С 4 по 7 июля 2018 году после их употребления в больницы Барнаула поступили 15 человек с заболеванием острой кишечной инфекцией. Было установлено, что в компании допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по изготовлению суши, роллов и пиццы.

По данным прокуратуры, в этом году ряд пострадавших обратились в суд с исками о взыскании стоимости приобретенных роллов, расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция краевого суда согласилась с законностью 5 судебных решений об удовлетворении исков о возмещении вреда, предъявленных пострадавшими к производителю продукции. Производитель привлечен к административной ответственности.

Теги
РоссияАлтайский край
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