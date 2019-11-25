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Два подростка сбежали из детдома в Омске

По факту инцидента проводится проверка

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Два подростка сбежали из омской школы-интерната и объявлены в розыск. Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, по факту инцидента проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины побега и условия содержания детей в детдоме.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по факту самовольного ухода из городской школы-интерната двух 17-летних воспитанников", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СК, в ходе проверки следователи установят условия содержания детей в школе-интернате, не было ли каких-то причин для их побега. В настоящее время участковые, оперуполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют торговые комплексы и другие возможные места пребывания подростков.

Теги
РоссияОмская область
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