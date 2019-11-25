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Чемпионат WorldSkills

Конкурсанты из семи регионов России принимают участие в омском этапе WorldSkills Russia

На соревнованиях собрались более 200 человек

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) открылся в понедельник в Омске. Как сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве образования Омской области, на соревнованиях собрались более 200 участников из семи регионов России.

"В этом году общее количество конкурсантов - 223 человека. Для сравнения - это в два с лишним раза больше по сравнению с 2017 годом, когда приехало 97 человек. Сегодня у нас гости из Владимирской, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Смоленской областей, из Республики Хакасия и, конечно же, участники из Омской области", - сказал представитель министерства.

По сравнению с чемпионатом 2018 года более чем в два раза увеличилось и количество площадок - с 5 до 11, значительно выросло количество компетенций - с 22 до 35. "В их числе пять компетенций для юниоров и пять для первого чемпионата "Навыки мудрых". Все эксперты, которые будут оценивать результаты конкурсантов, прошли специальное обучение в академии WorldSkills Russia", - рассказали в министерстве.

На подготовку в соревнования из бюджета Омской области было выделено около 17 млн рублей, из которых 9,8 млн были направлены на подготовку на площадках и около 7 млн рублей - на приобретение оборудования для новой компетенции "Сварочное дело". Для региональных властей основная задача "Молодых профессионалов" - это увеличение охвата школьников профориентационными мероприятиями.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году. IV Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) проходит в Омске по 29 ноября.

Теги
РоссияWorldSkillsОмская область
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