{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два металлургических холдинга России и Китая построят ГОК в Иркутской области

Соглашение о стратегическом партнерстве заключили "Челябинский трубопрокатный завод" и компания Inner Mongolia Baotou Steel

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) и китайская Baotou Steel заключили соглашение о стратегическом партнерстве по проекту строительства горнообогатительного комбината (ГОК) в Иркутской области. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил во вторник на открывшемся в Пекине шестом заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Вчера два металлургических холдинга РФ и КНР - "Челябинский трубопрокатный завод" и компания Inner Mongolia Baotou Steel - подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках реализации проекта по строительству ГОК на базе месторождения редких металлов в Иркутской области", - сказал он.

В январе 2019 года замминистра экономического развития Иркутской области Марина Петрова сообщала, что компания "Техноинвест Альянс" (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) планирует запустить горнообогатительный комбинат на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения в 2023 году.

Разработка Зашихинского месторождения позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии. Сейчас легирующие добавки ниобий и тантал, используемые в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра, поставляются из-за рубежа.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКитайИркутская область
Реклама на ТАСС
Ростехнадзор приостановил работу шахт ММК в Кузбассе из-за нарушений промбезопасности
Их выявили в ходе проверки, проводившейся с 11 по 22 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС