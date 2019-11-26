Два металлургических холдинга России и Китая построят ГОК в Иркутской области

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) и китайская Baotou Steel заключили соглашение о стратегическом партнерстве по проекту строительства горнообогатительного комбината (ГОК) в Иркутской области. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил во вторник на открывшемся в Пекине шестом заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Вчера два металлургических холдинга РФ и КНР - "Челябинский трубопрокатный завод" и компания Inner Mongolia Baotou Steel - подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках реализации проекта по строительству ГОК на базе месторождения редких металлов в Иркутской области", - сказал он.

В январе 2019 года замминистра экономического развития Иркутской области Марина Петрова сообщала, что компания "Техноинвест Альянс" (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) планирует запустить горнообогатительный комбинат на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения в 2023 году.

Разработка Зашихинского месторождения позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии. Сейчас легирующие добавки ниобий и тантал, используемые в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра, поставляются из-за рубежа.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".