Ростехнадзор приостановил работу шахт ММК в Кузбассе из-за нарушений промбезопасности

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора через суд добилось временного приостановления работ на угольных шахтах компании "ММК-Уголь" в Кузбассе из-за несоблюдения требований промышленной безопасности при добыче угля. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте ведомства.

"В ходе проверочных мероприятий опасных производственных объектов шахты "Чертинская-Коксовая", шахты "Чертинская-Южная" и шахты "Костромовская" было выявлено и предписано к устранению 318 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью шахтеров, специалисты Сибирского управления Ростехнадзора оформили временный запрет деятельности. Решением суда приостановлена деятельность на ряде объектов ООО "ММК-Уголь" по проведению горных выработок, по ведению доставочных работ в отдельных горных выработках и эксплуатацию отдельного оборудования сроком от 5 до 7 суток", - говорится в сообщении ведомства.

Нарушения промышленной безопасности на шахтах выявлены в ходе плановой выездной проверки предприятий "ММК-Уголь", которую Ростехнадзор проводил в период с 11 по 22 ноября текущего года. По результатам проверки за допущенные нарушения промышленной безопасности также возбуждены административные дела в отношении юридического лица ООО "ММК-Уголь" и инженерно-технических работников предприятия.

Серьезные нарушения промышленной безопасности, которые могли привести к взрыву, Ростехнадзор уже выявлял на шахте "ММК-Уголь" "Чертинская-Коксовая" в начале ноября текущего года. Горная выработка шахты находилась во взрывоопасном состоянии, из-за чего Ростехнадзором был введен временный запрет эксплуатацию отдельных участков на предприятии.

"ММК-Уголь" входит в состав ПАО "ММК" - одного из крупнейших мировых производителей стали. Активы "ММК-Угля" расположены в Кузбассе и представляют собой комплекс с полным производственным циклом, начиная с добычи угля ценных коксующихся марок и заканчивая производством угольного концентрата. В состав "ММК-Уголь" входят две шахты - "Чертинская-Коксовая" и "Костромовская", обогатительная фабрика, цех сервиса и логистики.