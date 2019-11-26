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Разрез в Кузбассе признали банкротом с долгом более 9,9 млрд рублей перед Альфа-банком

"Краснобродский Южный" с мая 2019 года находился под процедурой наблюдения

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области во вторник признал банкротом разрез "Краснобродский Южный" в Кузбассе. Предприятие имеет задолженность перед Альфа-банком в размере более 9,9 млрд рублей и с мая текущего года находился под процедурой наблюдения, сообщается в электронной картотеке судебных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в материалах дела.

Альфа-банк в январе 2018 года предоставил $140 млн разрезу "Краснобродский Южный" в Кемеровской области для выкупа долей предприятия и рефинансирования его текущих обязательств. В декабре прошлого года банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 9,5 млрд рублей с разреза "Краснобродский Южный" из-за наличия просроченной задолженности.

В апреле текущего года Альфа-банк обратился с заявлением в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием признать должника банкротом, арбитраж принял решение с мая ввести на предприятии процедуру наблюдения. Согласно данным электронной картотеки, в реестр требований кредиторов включены требования Альфа-банка на сумму 9,17 млрд рублей, отдельно в реестр включена неустойка на 759,4 млн рублей.

"Краснобродский Южный" ведет производственную деятельность с 2011 года. Уголь добывается на участке Краснобродский Южный - 1 Краснобродского каменноугольного месторождения, расположенного в центральной части Кузнецкой котловины.

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РоссияКемеровская область
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