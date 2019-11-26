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СК начал проверку после сообщений СМИ о превышении ртути в продукции томского рыбозавода

Сотрудники Россельхознадзора ранее обнаружили, что в мороженных карасе и налиме концентрация опасного вещества была вдвое выше нормы

ТОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку после сообщения в СМИ информации о превышении предельно допустимой концентрации ртути в продукции ООО "Колпашевский рыбозавод", в частности, в мороженной рыбе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

Ранее ТАСС сообщал, что сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили превышение допустимой концентрации ртути в продукции завода в городе Колпашево Томской области. В частности, в мороженных карасе и налиме концентрация опасного вещества была вдвое выше нормы. Предположительно, рыба была выловлена в Оби в Колпашевском районе и отравилась в результате сброса отходов в реку с предприятия, использующего ртуть. При этом завод должен был проверить рыбу перед переработкой.

"Следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела приступили к проведению проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении либо в отказе от возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности").

Как ранее сообщал ТАСС замглавы регионального Россельхознадзора Владислав Федулов, превышение допустимой концентрации ртути опасно тем, что при регулярном употреблении ядовитое вещество накапливается в организме. Если не принимать нужные препараты, то со временем отравление приводит к сильной интоксикации.

Колпашевский рыбозавод существует с 2010 года и занимается выловом, переработкой и консервированием речной рыбы, ракообразных и моллюсков. Имеет три фирменных магазина на территории Томской области в городах Колпашево, Томск и Асино. По данным аналитической системы СПАРК, по итогам 2018 года доходы компании составили 11 миллионов рублей, чистая прибыль - порядка 3 миллионов рублей. Выручка от продажи - 98 миллионов рублей.

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РоссияТомская область
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