Под Новосибирском бывший директор школы получил условный срок за избиение учащихся

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Колыванский районный суд в Новосибирской области приговорил к трем годам условно экс-директора школы в селе Вьюны Дмитрия Курицкого, которого обвиняли в применении физического насилия в отношении учеников. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой районного суда.

"Курицкому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года", - сказали в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, в 2016-2017 годах директор школы, расположенной в селе Вьюны, в ходе проведения воспитательных работ с учениками применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет.

По информации пресс-службы суда, Курицкий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"). Он также лишился права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на один год.