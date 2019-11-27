Жителя Иркутска арестовали за агитацию к участию в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области арестовал гражданина Таджикистана, вербовавшего людей в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" для участия в боевых действиях в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, 26-летний гражданин Таджикистана на территории Иркутска, являясь активным сторонником ИГ, на протяжении длительного времени со своими знакомыми вел переговоры, направленные на вовлечение их в деятельность международной организации "Исламское государство". Молодой человек склонял их к вступлению в ряды организации и участию в боевых действиях на стороне ИГ, - сообщили в СК. - Кроме того, обвиняемый агитировал знакомых прибыть на территорию Сирийской Арабской Республики после приобретения соответствующего боевого опыта и принять участие в террористической деятельности".

Молодой человек был задержан следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области по месту жительства, после чего арестован судом.

Кроме того, следствие установило, что обвиняемый был активным участником банды, похищавшей людей, совершавшей вымогательство и сбыт огнестрельного оружия. "От действий банды пострадали девять человек", - добавили в СК.

В ходе обыска изъяты боеприпасы и 14 единиц оружия, из них четыре автомата и десять пистолетов, большое количество религиозной литературы, флеш-карта с аудиофайлами. "По результатам проведенного лингвистического исследования следует, что данные аудиозаписи содержат сведения об оправдании терроризма и экстремизма", - добавили в ведомстве.

Фигурант обвиняется в содействии террористической деятельности, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенном организованной группой, незаконном изготовлении оружия, участии в банде, вымогательстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и похищении человека.