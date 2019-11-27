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Отсутствие ветра привело к образованию смога в крупных промышленных центрах Сибири

По данным синоптиков, с высокой вероятностью погода в сибирских регионах не изменится до конца недели

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ослабление ветра в регионах Сибири привело к повышению уровня загрязнения воздуха и образованию смога с неприятным запахом в Омске, Красноярске, Минусинске и Новокузнецке. Как сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин, с высокой вероятностью погода не изменится до конца недели.

"Во многих населенных пунктах Сибири на этой неделе метеоусловия благоприятствуют ослаблению ветра или его отсутствию. Поэтому там, где интенсивно работает промышленность, выбросы в атмосферу вредных веществ вполне могут накапливаться. Такая погода связана с ослаблением давления", - сказал Ягудин.

Он уточнил, что сейчас значительное ослабление ветра наблюдается на территориях Кемеровской, Новосибирской, Омской областей.

Последствия штиля

Безветренная погода с небольшими осадками в виде снега, которая установилась на текущей неделе в кузбасском Новокузнецке, вызвала смог и дымку в воздухе в утренние часы, на который жалуются жители города. Как рассказала ТАСС синоптик Новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева, уровень загрязнения воздуха в городе на сегодня умеренный, при этом в Заводском районе города, где сосредоточены крупные промышленные предприятия, накануне отмечалось превышение уровня гидрофторида.

"26 ноября в Новокузнецке был повышен только в одном районе города (Заводском районе) уровень гидрофторида - это загрязняющее вещество, которое дают наши заводы", - сказала Поскребышева, отметив, что повторные замеры загрязнения воздуха будут проведены после полудня.

По предварительному прогнозу кузбасских синоптиков, на территории Кемеровской области сохраняется температурная инверсия - когда в верхних слоях атмосферы температура выше, чем у земли, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию тумана и смога. "Инверсия способствует загрязнению [воздуха], она не дает разрушиться [туману и смогу]. По предварительному синоптическому прогнозу, к вечеру разрушится, температура будет нормальной: у земли теплее, наверху холоднее, будут осадки", - пояснила синоптик.

Неблагоприятные метеоусловия и неприятный запах в воздухе отмечается и в Омске, на что обратили внимание местные жители. Как рассказала ТАСС руководитель регионального центра экологического мониторинга Любовь Савельева, в Омске во вторник сложились условия, способствующие накоплению вредных веществ в приземной атмосфере. "Вчера их продлили до сегодняшнего утра, рассеивания нет. [Вчера] на стационарном посту в Центральном округе Омска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода - чуть больше 1 ПДК. Это угарный газ, который говорит о неполном сжигании топлива в частном секторе, на котельных и ТЭЦ", - сказала Савельева.

Превышение вредных веществ в атмосфере из-за отсутствия ветра синоптики зафиксировали и в Красноярском крае. В связи с этим в Красноярске и в Минусинске накануне был введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ, называемый среди красноярцев режимом "черного неба").

По данным Среднесибирского УГМС на вторник в Красноярске наблюдалось превышение максимальных разовых концентраций взвешенных веществ (мелкодисперсной пыли) и диоксиду углерода в 1,2 ПДК. В мэрии Минусинска ТАСС пояснили, что значительная часть жилого фонда города отапливается от печей, дым от которых в условиях безветренной холодной погоды плохо развеивается. Это усугубляется тем, что город расположен в котловине.

Прогноз синоптиков

По словам Ягудина, в ближайшее время изменений погоды в Западной Сибири не ожидается.

"В течение недели местами возможны легкие и даже средние осадки в виде снега, а 29 и 30 ноября, в некоторых районах Сибири возможно усиление ветра до 15 м/с, которое, однако будет носить локальный и кратковременный характер", - сказал он.

В управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в Красноярском крае, расположенном в Восточной Сибири, погода начнет меняться уже завтра. В управлении добавили, что режим НМУ если и будет продлен, то максимум до 28 ноября включительно.

"Пока такого решения нет", - отметили там.

Теги
РоссияКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская область
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