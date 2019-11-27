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Новосибирская область планирует за три года модернизировать весь парк сельхозтехники

За январь-сентябрь 2019 года местные сельхозтоваропроизводители приобрели 1242 единицы техники при том, что за год планировалось обновить 884 машин

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Государственная программа приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг позволит Новосибирской области в ближайшие три года полностью модернизировать парк сельхозмашин. Об этом заявил в среду в областном центре журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"К ранее существовавшим преференциям со стороны государства, [таким] как скидка на приобретаемую сельскохозяйственную технику, добавилась возможность покупки техники в лизинг. Регион включился в эту программу, мы рассчитываем, что в ближайшие три года она позволит модернизировать весь парк сельскохозяйственной техники", - сказал Хатуов.

По данным новосибирского Минселхоза, только за январь-сентябрь текущего года местные сельхозтоваропроизводители приобрели 1242 единицы техники при том, что за год планировалось обновить 884 машин. Из крупной техники больше всего поступило тракторов - 168 штук, и зерноуборочных комбайнов - 121 единица. Общая сумма потраченных средств составила 4,5 млрд рублей.

Ранее директор департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов отметил, что темпы обновления сельхозтехники в Сибирском федеральном округе ниже средних показателей по стране. Он заявил, что только за 2018 год парк тракторов в сибирских регионах сократился на 4733 единицы техники, и подчеркнул важность использования всех видов субсидий для обновления парка сельхозмашин.

Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. В состав СФО входят Алтайский край и Омская область, которые в 2018 году вырастили 8,5 млн тонн зерновых. Это составляет почти 7,5% от урожая зерна в России.

Теги
РоссияНовосибирская область
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