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Из здания психбольницы в Новосибирске эвакуировали более 500 человек из-за пожара

В результате инцидента пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из корпусов психиатрической больницы в Новосибирске. Из здания были эвакуированы 512 человек, пострадавших нет, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Возгорание [произошло] в корпусе № 3 психиатрической больницы Новосибирска, расположенной на улице Красноводской. Благодаря слаженным и грамотным действиям персонала медучреждения в соседний корпус оперативно эвакуировали 512 человек. По оперативной информации, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Открытое горение ликвидировано на площади 10 кв. метров.

Теги
РоссияНовосибирская область
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