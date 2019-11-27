Дефицит бюджета Хакасии на 2020 год увеличился на 2 п. п.

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Верховный совет Хакасии принял в среду в первом чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. В соответствии с документом дефицит бюджета в 2020 году составит 2,3 млрд рублей или 9% от доходов, говорится в официальном сообщении регионального парламента. По сравнению с бюджетом 2019 года дефицит увеличился на 2 п. п.

Бюджет Хакасии на 2019 год первоначально был принят с доходами в 30,658 млрд рублей, расходами - 32,783 млрд рублей, дефицитом в 2,1 млрд рублей или 7% от доходов.

"Что касается расходов бюджета на 2020 год, то в законопроекте они установлены на уровне 28 млрд 521 млн рублей с дефицитом 9,3%", - говорится в сообщении. Доходы регионального бюджета установлены на уровне 26,216 млрд рублей.

Наибольшая часть доходов бюджета - поступления налога на прибыль в размере 10,5 млрд рублей и НДФЛ - 6 млрд рублей. Порядка 40% расходов бюджета это средства на зарплаты бюджетников.

Согласно документу, прогнозные доходы бюджета в 2021 году составят 27,218 млрд рублей, расходы - 29,794 млрд рублей, дефицит - 2,575 млрд рублей (9% от доходов), в 2022 году доходы составят 28,711 млрд рублей, расходы - 31,564 млрд рублей, дефицит - 2,853 млрд рублей (около 10% от доходов).

Окончательное принятие бюджета запланировано на 11 декабря.