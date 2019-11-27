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В томском селе при пожаре погиб ребенок

Еще одного успел спасти прохожий

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в среду в доме в поселке Семеновка Зырянского района Томской области, где без присмотра родителей остались два мальчика двух и трех лет. В результате пожара погиб один ребенок, второго успел спасти прохожий, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Томской области.

"Сегодня около 12 часов дня (08:00 мск) в поселке Семеновка Зырянского района Томской области произошло возгорание в частном одноэтажном бревенчатом жилом доме. Проходивший мимо дома сосед, увидев дым и услышав детский плач, сбил дверной замок, вошел в дом и, обнаружив трехлетнего ребенка, вынес его из дома. Он отнес мальчика в расположенный поблизости магазин и вернулся к горящему дому, зная, что там проживает мать с двумя детьми. Однако мать, вернувшаяся к тому времени домой, уже вынесла из дома тело погибшего двухлетнего сына", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что старшего ребенка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи Зырянского района осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне возле печи.

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РоссияТомская область
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