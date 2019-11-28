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РЖД планируют запустить в 2020 году "Ласточку" между Новосибирском и Барнаулом

В компании назвали это направление приоритетным в Западной Сибири

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 2020 году планирует запуск скоростных поездов "Ласточка" в Западной Сибири, первым направлением станет Новосибирск - Барнаул. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.

РЖД рассматривалась возможность запуска "Ласточек" на маршрутах Сибири в 2020-2021 гг. Движение поездов планировалось запустить от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Для этого нужно модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

"Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов "Ласточка", и первым направлением, приоритетным, первоочередным направлением смотрится участок Новосибирск - Барнаул", - сказал Булгаков.

"Ласточка" - скоростной электропоезд, разработанный немецкой компанией Siemens, который может развивать скорость до 160 км/ч. Сейчас локализованное на территории РФ производство "Ласточек" расположено в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.

Теги
РоссияНовосибирская область
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