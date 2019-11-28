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Эксперт: загрязнение марганцем рек на севере Омской области безопасно для людей

По словам начальника центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Обь-Иртышского УГМС Надежды Ивановой, "вода малых рек доходит до Иртыша, в котором все растворяется"

ОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Более чем пятидесятикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца, зафиксированное в реках на севере Омской области, не представляет опасности для населения. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Надежда Иванова.

Ранее местные СМИ сообщили о более чем пятидесятикратном превышении ПДК содержания марганца, зафиксированном 26 ноября в малой реке Шиш на севере Омской области. Марганец относится к веществу 3-го класса опасности, при хроническом отравлении появляется общая слабость, быстрая утомляемость и сонливость.

"26 ноября было зафиксировано 50,9 ПДК марганца. Конечно, это отклонение от нормы, но не чрезвычайная ситуация. Опасности для населения нет, вода малых рек доходит до Иртыша, в котором все растворяется", - сказала Иванова.

Она рассказала, что такое загрязнение марганцем свойственно всем малым рекам на севере Омской области. "Это природный фактор для рек, которые имеют болотное питание. В болотной воде содержание марганца очень высоко, в период ледостава, когда с ростом толщины льда происходит уменьшение объема воды, происходит концентрация всех загрязняющих веществ, в том числе марганца", - отметила эксперт, добавив, что в марте и феврале этого года Обь-Иртышский УГМС фиксировал даже 98 и выше 100 ПДК марганца на севере Омской области.

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РоссияОмская область
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